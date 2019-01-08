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Двенадцатилетний мальчик стал на день министром Перу

Harald von Radebrecht/imagebroker.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

12-летний Хесус Мамани Рамос стал на один день министром развития и социальной интеграции Перу. Информацию об этом дне министерство разместило в Twitter.

Мальчик прошёл церемонию присяги и выразил желание помогать бедным детям. По статистике в 2017 году число бедных в Перу увеличилось на 21,7%.

Ранее News.ru писал, что благотворительность в Чехии вышла на новый уровень: нераспроданные продукты питания будут в обязательном порядке передаваться в благотворительные организации для помощи малоимущим. Такое решение принял суд чешского города Брно. В своём решении судья сослался на Чешскую хартию основных прав, в которой говорится, что «собственность влечёт за собой обязательства».


#Перу #министр
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