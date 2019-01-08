Двенадцатилетний мальчик стал на день министром Перу

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12-летний Хесус Мамани Рамос стал на один день министром развития и социальной интеграции Перу. Информацию об этом дне министерство разместило в Twitter.

Мальчик прошёл церемонию присяги и выразил желание помогать бедным детям. По статистике в 2017 году число бедных в Перу увеличилось на 21,7%.

Jesús Mamani Ramos de 12 años juró como ministro de Desarrollo e Inclusión Social por un día. La madre del menor junto a niñas y niños de familias usuarias de @MidisJuntos de otras provincias fueron testigo de la ceremonia que encabezó la titular del #MIDIS, @lilarosahu. pic.twitter.com/og3LcNAX1x — MIDIS (@MidisPeru) 7 января 2019 г.

Ранее News.ru писал, что благотворительность в Чехии вышла на новый уровень: нераспроданные продукты питания будут в обязательном порядке передаваться в благотворительные организации для помощи малоимущим. Такое решение принял суд чешского города Брно. В своём решении судья сослался на Чешскую хартию основных прав, в которой говорится, что «собственность влечёт за собой обязательства».