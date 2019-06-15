https://static.news.ru/photo/4877997a-9001-11e9-886f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Два пилота легкомоторных самолетов погибли в Новой Зеландии в результате авиакатастрофы около аэродрома Hood в городе Мастертон.

Суда уже возвращались на аэродром, когда врезались друг в друга в воздухе. Упав на землю, машины загорелись. По словам очевидцев, во время ЧП раздался громкий хлопок, после чего с неба посыпались обломки, сообщает издание New Zealand Herald .

На место падения приехали пожарные и аварийные службы, огонь потушили. Известно, что один самолёт принадлежал аэроклубу, второй — центру скайдайвинга. Пилотам выжить не удалось.

Ранее News.ru писал о землетрясении магнитудой 6,3, которое произошло у берегов Новой Зеландии. Подземные толчки зафиксированы в 5:17 по времени UTC. Эпицентр располагался в 93 км к северо-востоку от острова Л'Эсперанс. Очаг залегал на глубине 35 км.