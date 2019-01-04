Два человека погибли в США во время перестрелки

Перестрелка в американском штате Миссури, произошедшая 3 января, стала причиной гибели двух человек. Ещё один человек получил тяжёлые ранения.
Инцидент произошёл на севере Сент-Луиса. Полицейские прибыли на место ЧП в 13:30 по местному времени (22:30 мск), где нашли тела двух жертв. Ещё одного человека госпитализировали, он находится в критическом состоянии, передаёт телеканал KMOV.
В настоящее время информация о количестве участников инцидента и причинах перестрелки отсутствует. Полиция начала расследование.
Как сообщал ранее News.ru, военный морской пехоты США был застрелен в Вашингтоне в новогоднюю ночь. Стрельба произошла на территории казармы.