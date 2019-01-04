Два человека погибли в США во время перестрелки

https://news.ru/storage/news/29888ba2cb560b7712cb78af4b986ddb/ce0a203e-9fec-4011-94e9-03f04744ff3c_850.jpg Michael Jordan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Перестрелка в американском штате Миссури, произошедшая 3 января, стала причиной гибели двух человек. Ещё один человек получил тяжёлые ранения.

Инцидент произошёл на севере Сент-Луиса. Полицейские прибыли на место ЧП в 13:30 по местному времени (22:30 мск), где нашли тела двух жертв. Ещё одного человека госпитализировали, он находится в критическом состоянии, передаёт телеканал KMOV.

В настоящее время информация о количестве участников инцидента и причинах перестрелки отсутствует. Полиция начала расследование.

Как сообщал ранее News.ru, военный морской пехоты США был застрелен в Вашингтоне в новогоднюю ночь. Стрельба произошла на территории казармы.