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Два человека погибли в США во время перестрелки

Michael Jordan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Перестрелка в американском штате Миссури, произошедшая 3 января, стала причиной гибели двух человек. Ещё один человек получил тяжёлые ранения.

Инцидент произошёл на севере Сент-Луиса. Полицейские прибыли на место ЧП в 13:30 по местному времени (22:30 мск), где нашли тела двух жертв. Ещё одного человека госпитализировали, он находится в критическом состоянии, передаёт телеканал KMOV.

В настоящее время информация о количестве участников инцидента и причинах перестрелки отсутствует. Полиция начала расследование.

Как сообщал ранее News.ru, военный морской пехоты США был застрелен в Вашингтоне в новогоднюю ночь. Стрельба произошла на территории казармы.


#сша #стрельба #гибель
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