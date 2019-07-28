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Главы Киргизии и Таджикистана Сооронобай Жээнбеков и Эмомали Рахмон договорились установить побратимские связи после конфликта на границе.

Лидеры двух стран таким образом надеются укрепить доверие между народами, сообщает РИА Новости .

В целях активизации сотрудничества между регионами двух стран президенты договорились установить побратимские связи между городами, районами и областями наших стран, — указано в сообщении пресс-служба Рахмона.

Также Рахмон и Жээнбеков подвели итоги состоявшихся 27 июля переговоров в городе Исфара. В ходе визита президенты также провели встречи с населением приграничных районов.

Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков договорились увеличить взаимный товарооборот и способствовать налаживанию прямых контактов между представителями бизнеса.

Как ранее писал News.ru 22 июля 2019 года на перекрёстном участке границы Киргизии и Таджикистана произошёл очередной конфликт. В результате погиб один человек и около 30 получили ранения. Поводом стал флагшток, который попытались установить жители таджикского села там, где раньше была надпись «Ак-Сай».Это возмутило граждан Кыргызстана. Обе стороны стали закидывать друг друга камнями и стрелять из охотничьего оружия.