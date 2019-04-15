На политику той или иной страны влияют не только исторические, культурные, географические и прочие объективные факторы, но также личные особенности главы государства. News.ru продолжает рассказывать о биографиях, семьях и увлечениях лидеров Европы. Предыдущие статьи были посвящены руководителям Германии, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Греции, Чехии, Венгрии. Герой этого материала — президент Польши Анджей Дуда.

Сын профессоров

Анджей Себастьян Дуда родился в 1972 году в древней столице польского государства городе Кракове. Его родители принадлежали к научной интеллигенции: отец Ян Тадеуш Дуда был профессором технических наук, а мать Янина Милевска-Дуда — профессором-химиком. Дед будущего президента участвовал в советско-польской войне 1920 года, попал в плен к Красной армии, но смог сбежать на родину, во время Второй мировой войны состоял в Армии Крайова, боровшейся в подполье против немецкой оккупации. У Анджея Дуды есть две младшие сестры — Анна и Доминика. Но самый знаменитый родственник — дядя (брат отца) Александр Дуда, который на протяжении последних нескольких десятилетий занимается политикой. После избрания президентом дядя был одним из первых, кому позвонил поделиться радостью Анджей Дуда.

«Если бы давно кто-то сказал мне, что я везу в коляске будущего президента Польши, я бы подумал, что надо мной шутят», — рассказывал позже родственник главы государства.

По собственным воспоминаниям президента, в школе он не был прилежным учеником, часто пропускал уроки и получал «неуды» от преподавателей. В то же время будущий лидер много читал — больше всего ему нравились книги польского писателя и лауреата Нобелевской премии Генрика Сенкевича, советского писателя Михаила Булгакова, чешского Милана Кундера, британского Джона Толкиена.

Интерес к политике Анджей Дуда начал проявлять в 12 лет. Тогда он записался в клуб молодых бойскаутов, которые ходили в походы и учились выживать в условиях дикой природы. Формально клуб бойскаутов был легальной государственной структурой, но, по воспоминаниям членов организации, фактически это было объединение недовольных политическим режимом. В 1989 году, в возрасте 17 лет, Дуда ходил в майке с символикой «Солидарности», во время первых свободных выборов раздавал листовки и проводил агитацию, хотя сам голосовать ещё не имел права.

В 1997-м Дуда получил степень магистра права Ягеллонского университета, после чего почти десять лет преподавал. В 2005-м он защитил докторскую диссертацию и тогда же привлёк внимание государственных структур. Последующие два года Дуда работал заместителем госсекретаря в Министерстве юстиции, потом статс-секретарём президента. Поворотной в судьбе стала катастрофа 2010 года под Смоленском, когда на Ту-154 разбились президент страны Лех Качиньский, представители политического и военного руководства. Анджей Дуда решил, что представителям его поколения пора брать ответственность за судьбу Польши. В 2011-м он стал депутатом Сейма. В 2015-м был избран президентом республики от партии «Право и справедливость», победив во втором туре действующего главу государства Бронислава Коморовского.

Любовь школьных лет

Со своей будущей супругой Агатой Анджей Дуда познакомился в подростковом возрасте на вечеринке в Кракове, куда пришли учащиеся из разных школ. Будущий глава государства приметил необычно для того времени одетую в джинсовую куртку девушку. Его избранницей оказалась дочь известного поэта и переводчика Джулиана Кохнаузера — одного из самых известных польских литераторов 1970-х годов. После первой встречи Анджей стал часто бегать на свидания к своей возлюбленной. Несмотря на разницу в темпераментах (Анджей любил походы, а Агата была домашней девушкой), молодые люди быстро нашли общий язык. Ещё в студенческие годы они поженились, а через год у них родилась дочь Кинга.

Супруга президента привыкла к бурной политической жизни мужа и, по её словам, нормально воспринимает его напряжённый график. При этом сама старается избегать публики. На момент избрания Дуды главой государства жена работала простым преподавателем немецкого языка. Бывшие ученики характеризуют её как строгого и требовательного учителя, искренне преданного своей профессии.

«Я постараюсь оправдать ваши ожидания и быть хорошей первой леди», — говорила Агата Дуда, когда объявили предварительные итоги президентских выборов.

Дочь Кинга пошла по стопам отца и тоже стала учиться праву в Ягеллонском университете. Во время предвыборной кампании она помогала отцу. Её прославило первое публичное интервью накануне первого тура выборов. Тогда она сказала, что будет голосовать за отца не потому, что он папа, а потому, что он «честный человек».

Спортсмен и католик

Президент Польши с детства сохранил любовь к чтению, больше всего ему нравятся исторические романы. Через всю жизнь он также пронёс любовь к походам в горы. Ещё Дуда любит пробежки на лыжах — в студенческие годы он даже участвовал в национальных чемпионатах. Кстати, дочь Кинга взяла пример с отца не только в плане выбора профессии, и её можно назвать страстной любительницей лыж.

По религиозному вероисповеданию Дуда, как истинный поляк, считает себя прихожанином католической церкви. По его собственному признанию, религия очень важна для него, хотя он не считает себя праведником и примерным христианином. Церковные праздники вроде Рождества или Пасхи польский президент предпочитает вместе со всей семьёй отмечать в храмах родного Кракова. Другие, менее значимые праздники, Дуда празднует в разных храмах в зависимости от своего рабочего графика. Журналисты подсчитали, что на церковных службах глава государства бывает заметно чаще, чем участвует в различных государственных мероприятиях.