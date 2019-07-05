https://static.news.ru/photo/8ece838e-9f1f-11e9-a19f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

История побега жены правителя Дубая шейха Мохаммеда продолжает волновать мировую общественность. Долгое время стороны хранили молчание, и вот недавно известный политик впервые прокомментировал случившееся. На своей странице в Instagram он оставил послание для предавшей его супруги.

Ты исчезла — и предала//Предала самое сокровенное — доверие//Раскрылась твоя истинная натура//Рядом со мной тебе нет места//И мне плевать, выживешь ты или умрёшь, — написал оскорблённый правитель.

О побеге принцессы Хайи британские таблоиды написали 29 июня. Супруга эмира сбежала из ОАЭ и попросила убежища в Германии, прихватив из дома 31 млн фунтов стерлингов (2,5 млрд рублей), чтобы начать новую жизнь. Также принцесса взяла с собой детей: 11-летнюю дочь и 7-летнего сына, передают Vesti.ru .

Ранее стала известна настоящая причина побега жены Мохаммеда. Как писал News.ru, на отчаянный шаг принцессу толкнула раскрывшаяся правда о её супруге. Хайя узнала обо всех издевательствах, которым подверглась дочь шейха. Женщина испугалась за себя и своих детей и решилась во что бы то ни стало покинуть страну.