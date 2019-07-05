Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

История побега жены правителя Дубая шейха Мохаммеда продолжает волновать мировую общественность. Долгое время стороны хранили молчание, и вот недавно известный политик впервые прокомментировал случившееся. На своей странице в Instagram он оставил послание для предавшей его супруги.

Ты исчезла — и предала//Предала самое сокровенное — доверие//Раскрылась твоя истинная натура//Рядом со мной тебе нет места//И мне плевать, выживешь ты или умрёшь, — написал оскорблённый правитель.

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عشتي ومتي بــعـض الـخـطـا إســمـه خـيـانـه ونــــتـــي تــعــديــتـي وخــنــتــي يــاخــايــنــه اغــــلـــى امــــانـــه كـــشــفــت مــلــعــوبـك ونـــتـــي كـــذبــك تـــــرى ولـــــى زمــانــه مــايــهــمـنـا كــــنــــا وكـــنــتــي عــــنـــدي بـــراهــيــن الادانــــــه عــلــى الــــذي انــتــي فـعـلـتـي ارخـــيـــت احــصــانــك عــنــانـه واكــبــر خــطــا انــــك كــذبـتـي تــــدريـــن بــافــعــالـك اهـــانـــه لـــكــن لـنـفـسـك بــــس هــنـتـي مـــاعــاد لـــــك عــنــدي مــكـانـه ســيــري لــمــن فــيـه انـشـغـلتي وخــلــيـهـا تــنـفـعـك الــشـطـانـه مــايـهـمـنـي عــشــتــي ومـــتــي شعر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

Публикация от sultan41 (@sultan41)

О побеге принцессы Хайи британские таблоиды написали 29 июня. Супруга эмира сбежала из ОАЭ и попросила убежища в Германии, прихватив из дома 31 млн фунтов стерлингов (2,5 млрд рублей), чтобы начать новую жизнь. Также принцесса взяла с собой детей: 11-летнюю дочь и 7-летнего сына, передают Vesti.ru.

Ранее стала известна настоящая причина побега жены Мохаммеда. Как писал News.ru, на отчаянный шаг принцессу толкнула раскрывшаяся правда о её супруге. Хайя узнала обо всех издевательствах, которым подверглась дочь шейха. Женщина испугалась за себя и своих детей и решилась во что бы то ни стало покинуть страну.

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