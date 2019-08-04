https://static.news.ru/photo/62283dfa-b6f5-11e9-81fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/via Globallookpress.com

В Дубае таможня задержала партию синтетического наркотика каптагона, спрятанную на борту небольшого судна. Препарат является родственником амфетамина — это психотропное вещество.

Задержанный наркотик более известен как «наркотик джихадистов», так как его часто используют террористы на Ближнем Востоке. Два чемодана с наркотиком были спрятаны в топливном баке судна контрабандистов, сообщает агентство WAM .

Партию удалось обнаружить несмотря на то, что в баке находился большой объём дизельного топлива.

Ранее News.ru сообщал, что федеральные прокуроры Нью-Йорка заявляют, что глава Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, его брат и другие политики страны участвуют в заговоре с целью защиты наркоторговцев.