В Дубае таможня задержала партию синтетического наркотика каптагона, спрятанную на борту небольшого судна. Препарат является родственником амфетамина — это психотропное вещество.
Задержанный наркотик более известен как «наркотик джихадистов», так как его часто используют террористы на Ближнем Востоке. Два чемодана с наркотиком были спрятаны в топливном баке судна контрабандистов, сообщает агентство
Партию удалось обнаружить несмотря на то, что в баке находился большой объём дизельного топлива.
Ранее News.ru сообщал, что федеральные прокуроры Нью-Йорка заявляют, что глава Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, его брат и другие политики страны участвуют в заговоре с целью защиты наркоторговцев.