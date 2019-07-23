Авария с участием двух школьных автобусов произошла на шоссе недалеко от Монреаля (провинция Квебек, Канада).
По данным телеканала
В автобусах в общей сложности находилось 50 детей, водители и сопровождающие. Травмы получили 25 школьников и двое взрослых. Все они доставлены в больницу.
Ранее News.ru писал о том, что австралийские полицейские обнаружили крупную партию наркотиков в грузовике, протаранившем их автомобили. ДТП произошло 22 июля в северо-западной части Сиднея. Неизвестный врезался в полицейские машины, после чего скрылся.