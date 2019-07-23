https://static.news.ru/photo/9bf64358-ad7a-11e9-8b24-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bayne Stanley/STRBYS/Global Look Press

Авария с участием двух школьных автобусов произошла на шоссе недалеко от Монреаля (провинция Квебек, Канада).

По данным телеканала CTV , в результате пострадали 25 человек. ДТП случилось из-за резкой остановки автомобиля. В машину врезался школьный автобус, в него влетел другой. Оба они загорелись.

В автобусах в общей сложности находилось 50 детей, водители и сопровождающие. Травмы получили 25 школьников и двое взрослых. Все они доставлены в больницу.

Ранее News.ru писал о том, что австралийские полицейские обнаружили крупную партию наркотиков в грузовике, протаранившем их автомобили. ДТП произошло 22 июля в северо-западной части Сиднея. Неизвестный врезался в полицейские машины, после чего скрылся.