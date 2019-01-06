ДТП с туристическим автобусом в Таиланде обошлось без россиян

https://news.ru/storage/news/c20a358b4d6412b0090852f3a5ff1783/70d90cbd-2d8f-418d-b9ff-1ac0c6451e94_850.jpg Mara Brandl/imagebroker.com/Global Look Press

Россияне не пострадали в результате ДТП с автобусом в центральной части Таиланда. Предварительные данные обнародовало посольство России в Бангкоке.

«По предварительным данным, российских граждан в данном автобусе не было», — сообщила дипмиссия в Facebook.

Ранее News.ru сообщал, что в провинции Патумтхани к северу от Бангкока двухэтажный туристический автобус перевернулся после того, как водитель резко затормозил, чтобы избежать столкновения с другим транспортным средством. По уточнённым данным, шесть человек погибли и около 50 пострадали.