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ДТП с туристическим автобусом в Таиланде обошлось без россиян

Mara Brandl/imagebroker.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Россияне не пострадали в результате ДТП с автобусом в центральной части Таиланда. Предварительные данные обнародовало посольство России в Бангкоке.

«По предварительным данным, российских граждан в данном автобусе не было», — сообщила дипмиссия в Facebook.

Ранее News.ru сообщал, что в провинции Патумтхани к северу от Бангкока двухэтажный туристический автобус перевернулся после того, как водитель резко затормозил, чтобы избежать столкновения с другим транспортным средством. По уточнённым данным, шесть человек погибли и около 50 пострадали.


#ДТП #туризм #Таиланд #автобусы
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