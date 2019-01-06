ДТП с туристическим автобусом в Таиланде обошлось без россиян

Россияне не пострадали в результате ДТП с автобусом в центральной части Таиланда. Предварительные данные обнародовало посольство России в Бангкоке.
«По предварительным данным, российских граждан в данном автобусе не было», — сообщила дипмиссия в Facebook.
Ранее News.ru сообщал, что в провинции Патумтхани к северу от Бангкока двухэтажный туристический автобус перевернулся после того, как водитель резко затормозил, чтобы избежать столкновения с другим транспортным средством. По уточнённым данным, шесть человек погибли и около 50 пострадали.