Как Запад отреагировал на демонстрацию ракеты 9М729

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Брифинг Минобороны

В Европе и США не верят в аргументы Минобороны

Брифинг Минобороны по спорной ракете 9М729 к ОТРК «Искандер-М» проигнорировали военные атташе США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители НАТО. На Западе предпочли не обращать внимание на приведённые российскими военными аргументы и скептически восприняли демонстрацию. Портал News.ru собрал наиболее интересные публикации зарубежных СМИ.

В представительстве ЕС в Москве объяснили своё неучастие в брифинге тем, что представители на мероприятии российского военного ведомства не узнали бы ничего нового, и оно не предполагало открытый обмен мнениями по ракете (SSC-8 по классификации НАТО), которая якобы превышает установленное Договором о ликвидации ракет малой и средней дальности ограничение по дальности в 500 км.

«Поскольку Евросоюз убеждён, что сегодняшняя демонстрация преследовала иные цели, ЕС принял решение не участвовать», — говорится в сообщении миссии в Twitter.

При этом в представительстве не отрицают заинтересованность в переговорах по судьбе ДРСМД и напоминают, что атташе 28 стран-членов Евросоюза уже присутствовали на закрытом мероприятии МИД России по этому вопросу, прошедшем 18 января. На тот же брифинг российского внешнеполитического ведомства сослались представители Великобритании.

«Мы не принимали участия в сегодняшнем брифинге, потому что приняли участие в подобном (мероприятии) на прошлой неделе», — цитирует заявление пресс-службы представительства Соединённого Королевства в Москве РИА «Новости».

Leider werden uns nur die Transportbehälter gezeigt. Fantasie ist gefragt. — Christian Esch (@Moskwitsch) January 23, 2019

Западные СМИ в массе своей предпочли ограничить освещение этого мероприятия форматом скупых информационных сообщений. В большинстве изданий скептически смотрят на способность США и РФ прийти к компромиссу по ДРСМД.

«К сожалению, нам показали только транспортные контейнеры, а дальше нужно включить фантазию», — поделился в своём Twitter впечатлениями от мероприятия руководитель московского бюро немецкого журнала Der Spiegel Кристиан Эш.

Если, как заявляют в Москве, крылатая ракета 9М729 соответствует условиям договора РСМД, то о каком «возмездии» в случае выхода США из договора, говорили представители России в декабре? — задаётся вопросом телеканал CBS.

«Владимир Путин заявлял о том, что в случае, если США создадут собственные ракеты средней дальности, Россия ответит тем же. Но, по данным администрации Трампа, ракета SSC-8 и есть такое же оружие. Согласно разведданным США, которыми они поделились с союзниками по НАТО, эта ракета даёт России возможность нанести внезапный ядерный удар по странам Европы», — напоминает телеканал, очевидно, намекая на возможность дозаправки ракеты для стрельбы на большую дальность.

MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Вместо того, чтобы, согласно выдвинутым США условиям, уничтожить ракеты 9М729 Россия продолжает утверждать, что этот тип вооружений соответствует условиям договора РСМД, пишет британский таблоид Daily Express. «Ранее Россия вообще отрицала разработку этой ракеты, но недавно признала, что она действительно есть», — отмечается в материале. В то же время, Daily Express опасается, что с выходом США из Договора начнётся новая гонка вооружений между Москвой и Вашингтоном.

Показывая свою «спорную» ракету, Россия пытается продемонстрировать мировому сообществу «прозрачность» своих намерений, полагает французская газета La Croix.

«Россия отрицает нарушение договора, но при этом Владимир Путин переходит на угрозы, обещая, в случае выхода США из договора, создать собственные ракеты… Он также призывает другие страны интегрироваться в договор, намекая на Китай… но вряд ли его предложение будет иметь должный эффект», — пишет газета.

Агентство Reuters характеризует брифинг Минобороны как «последнюю попытку России предотвратить выход Соединённых Штатов из ДРСМД». «В случае, если США расторгнут этот договор 2 февраля, как обещали, это поставит под угрозу все остальные соглашения о контроле над вооружениями», — предостерегает издание.