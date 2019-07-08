https://static.news.ru/photo/baa39918-a15e-11e9-8f48-fa163e074e61_1024.jpg Фото: XYZ PICTURES/imageBROKER.com/Global Look Press

Город Баган в излучине реки Иравади, являющийся древней столицей Мьянмы, получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он славится тысячами буддистских храмов и богатейшей историей.

Город имеет впечатляющие свидетельства о цивилизации Баган (XI–XIII вв.), когда территория была столицей региональной империи. Этот ансамбль монументальной архитектуры отражает силу религиозной преданности ранней буддийской империи, — отмечается в заявлении ЮНЕСКО.

Предложение Мьянмы о включении этого города было одобрено на заседании культурного органа ООН в Азербайджане. Международный совет по памятникам и достопримечательностям отметил, что Мьянма приняла новый закон о наследии и разработала планы по снижению воздействия отелей и туризма вокруг храмов.

Ранее News.ru писал, что ЮНЕСКО приняло решение включить памятники древнего Пскова в список Всемирного наследия. Россия номинировала 17 объектов. В их число входят примеры крепостного зодчества — Покровская и Гремячая башни Псковской крепости, псковские храмы XII–XVII веков, построенные под влиянием византийской и новгородской архитектурной традиции. Также к ним относятся образцы гражданских зданий XVII века: каменные палаты купца Поганкина и Приказная палата Псковского Кремля.