Древние захоронения обнаружены на севере Китая

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В Китае на западе провинции Внутренняя Монголия найдено 99 древних захоронений. Археологи предположили, что им более двух тысяч лет.

По мнению экспертов, эти могилы появились в период от V века до н.э. до III века н.э. В основном это одиночные захоронения без похоронной атрибутики. Некоторые могилы достигают пяти метров в длину и более трёх метров в ширину.

Треть захоронений занимают части тел животных, принесённых в жертву. Предполагается, что убийство жертвенных животных было частью похоронного ритуала жителей этих территорий в периоды Весны и Осени и Сражающихся царств.

Ранее News.ru писал о том, что археологи в Египте нашли сохранившуюся гробницу верховного жреца. Она наполнена разноцветными каменными статуями. Гробнице 4400 лет. Всё это время она была скрыта в комплексе пирамид в селении Саккара, расположенном в 30 км от Каира.