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Убийство стало причиной массовых протестов в Караганде

jsydykov1/Twitter

в мире [ версия для печати ]

Драка между представителями армянской диаспоры и местными жителями произошла в новогоднюю ночь в ресторане «Древний Рим» в Караганде. В результате столкновения погиб 23-летний молодой человек. Сотни местных жителей собрались в воскресенье, 6 января, у здания местной администрации с требованием честного расследования его гибели.

Армянская диаспора принесла гражданам города свои извинения. Однако в социальных сетях звучат радикальные призывы.

Следствие, в свою очередь, считает, что убийство произошло в ходе бытового конфликта и не носило этнического характера. 

Городские власти созвали специальную комиссию по урегулированию конфликта. Они призывают людей не поддаваться на провокации и обещают, что расследование будет объективным, а виновные понесут наказание.

В пресс-релизе Акимата Карагандинской области (местный орган самоуправления) говорится, что это дело взято под личный контроль генерального прокурора Республики Казахстан.

Как ранее писал News.ru, дисциплинарное расследование будет проведено в Московском государственном строительном университете после драки студентов. Все участники инцидента уже опрошены сотрудниками органов внутренних дел.


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