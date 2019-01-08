Убийство стало причиной массовых протестов в Караганде

https://news.ru/storage/news/d9a4b6d095b23e22a579757cbcfedff8/0662f664-82d6-403e-a3b7-76ed9bc957ad_850.jpg jsydykov1/Twitter

Драка между представителями армянской диаспоры и местными жителями произошла в новогоднюю ночь в ресторане «Древний Рим» в Караганде. В результате столкновения погиб 23-летний молодой человек. Сотни местных жителей собрались в воскресенье, 6 января, у здания местной администрации с требованием честного расследования его гибели.

Армянская диаспора принесла гражданам города свои извинения. Однако в социальных сетях звучат радикальные призывы.

Следствие, в свою очередь, считает, что убийство произошло в ходе бытового конфликта и не носило этнического характера.

Городские власти созвали специальную комиссию по урегулированию конфликта. Они призывают людей не поддаваться на провокации и обещают, что расследование будет объективным, а виновные понесут наказание.

В пресс-релизе Акимата Карагандинской области (местный орган самоуправления) говорится, что это дело взято под личный контроль генерального прокурора Республики Казахстан.

Как ранее писал News.ru, дисциплинарное расследование будет проведено в Московском государственном строительном университете после драки студентов. Все участники инцидента уже опрошены сотрудниками органов внутренних дел.