Досрочные выборы помогут Нетаньяху избежать суда

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Израильские женщины держат в руках плакаты, призывающие премьер-министра Нетаньяху уйти в отставку, Тель-Авив

США внимательно следят за гонкой в Кнессете

Роспуск израильского Кнессета и решение провести 9 апреля досрочные парламентские выборы могут повлиять на осуществление американской мирной инициативы по примирению между Израилем и палестинцами. Накануне главы израильских партий, которые составляют правительственную коалицию, решились на проведение голосования по поводу состава законодательного органа страны. Сами выборы чрезвычайно необходимы главе правительства, который оказался в поле зрения правоохранительных органов.

Изначально выборы в Кнессет были запланированы на ноябрь 2019 года, однако сейчас их необходимость возникла из-за разногласий вокруг законопроекта о призыве ортодоксальных иудеев в армию еврейского государства. В связи с этим главы коалиционных партий объявили о досрочном голосовании. Еще в ноябре 2018 года премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который возглавляет партию «Ликуд», обещал сохранить коалиционное правительство до ноября 2019 года. Но, в действительности, ему выгодно провести выборы до апреля следующего года. Все дело в том, что юридический советник правительства Авихай Мандельблит недавно начал рассматривать уголовные дела, в которых фигурирует имя премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Досье № 2000 и 4000 позволяют привлечь главу правительства к судебной ответственности за взяточничество. Основываясь же на деле № 1000, прокуроры рекомендуют предъявить Нетаньяху обвинение в злоупотреблении общественным доверием и в мошенничестве.

В связи с этим, как предполагают наблюдатели, премьер-министр хочет обеспечить себе переизбрание до вынесения обвинительного заключения, очевидно, предполагая, что генпрокурор не станет предпринимать что-то серьезное во время предвыборной кампании. Накануне Нетаньяху выразил уверенность в победе «Ликуда» на предстоящих досрочных парламентских выборах.

«Считаю, что мы получим уверенное большинство, — сказал он. — Четыре года пройдены, мы вошли в предвыборный режим».

По словам премьера, «Ликуд» идет на выборы «с крепкой уверенностью, что ведёт Израиль правильным курсом». У его уверенности есть все основания, учитывая опросы общественного мнения, предсказывающие «Ликуду» лидерство в парламентской борьбе. Нынешнее правительство Израиля заняло свои места по итогам выборов 2015 года. Эта каденция — четвертый срок подряд для Нетаньяху в качестве премьера. Israel Defense Forces/flickr.com Военнослужащий Израиля за молитвой

Политический кризис разразился в еврейском государстве месяц назад, когда Авигдор Либерман — лидер партии «Наш дом — Израиль», объявил об уходе с поста министра обороны и о выходе его однопартийцев из правительственной коалиции. Это стало протестом против политики кабинета министров в отношении сектора Газа, где незадолго до отставки Либермана произошло очередное обострение ситуации, которое, по мнению экс-главы оборонного ведомства, не получило должного ответа со стороны еврейского государства. После ухода однопартийцев Либермана правительство контролировало только 61 из 120 кресел в Кнессете — то есть располагало лишь необходимым минимумом. Целостности коалиции угрожало и то, что портфель министра обороны Нетаньяху рассчитывал сохранить за собой, оставив не у дел министра образования Нафтали Беннета, который претендовал на вакантное место, рассчитывая шантажировать Нетаньяху выходом из коалиции его партии «Еврейский дом». Однако премьер выступил с публичным заявлением — он сказал, что развал коалиции ударит по безопасности Израиля, и Беннет не стал рисковать.

Сами выборы, назначенные на весну 2019 года, по-видимому, угрожают подорвать американскую ближневосточную инициативу, анонсированную Вашингтоном. Как известно, у Белого дома есть свой план по примирению евреев и палестинцев. Правда, детали этой дипломатической инициативы пока неизвестны. Такое предположение подтверждает американское издание Wall Street Journal, попутно отмечая, что Нетаньяху считается одним из самых лояльных президенту Дональду Трампу израильских политиков.