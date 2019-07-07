https://static.news.ru/photo/b150e43e-a07c-11e9-b866-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolas Joao Kokovlis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Голосование на досрочных парламентских выборах началось в Греции. Избирательные участки начали свою работу в 7 утра.

Ещё очень рано. Позднее будут и очереди, — рассказала РИА Новости председатель одного из избирательных участков в афинском районе Халандри.

Проголосовать можно будет до 7 вечера. После этого избирательные участки закроются, и начнётся подсчёт голосов. Первые данные МВД Греции обещает опубликовать уже после 21:00.

О проведении в стране досрочных парламентских выборов 27 мая объявил премьер-министр Алексис Ципрас. Это произошло после того, как возглавляемая им правящая партия «Коалиция радикальных левых сил» (СИРИЗА) уступила партии «Новая демократия» на выборах в Европарламент, писал News.ru.