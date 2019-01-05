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Дорогие квартиры помогут богачам уехать в Узбекистан

Вид Душанбе Sergei Jukov/Russian Look/Global Look Press

Вид Душанбе

в мире [ версия для печати ]

Власти Узбекистана приняли решение предоставлять вид на жительство обеспеченным иностранцам, приобретающим в республике элитную недвижимость. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Шавкат Мирзиёев.

Нововведение позволяет гражданам 109 стран, в том числе и РФ, получать разрешительный документ после покупки в Ташкенте или Ташкентской области дома или квартиры стоимостью от $400 тысяч. В остальных регионах сумма скромнее — от 100 до 200 тысяч долларов, сообщает «Узбекистан 24».

Ранее News.ru сообщал о планах Турции разработать месторождения золота и урана на территории бывшей республики СССР. Узбекистан входит в первую десятку мировых производителей данных полезных ископаемых, а Алмалыкский комбинат по производству цветных металлов, на который приходится 90% по производству серебра и 20% золота в республике, считается крупнейшим в Центральной Азии.


#узбекистан #жилье
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