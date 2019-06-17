https://static.news.ru/photo/2f461568-90d2-11e9-9c01-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Lubos Pavlicek/CTK/Global Look Press

Американское военное присутствие в Польше предусматривает размещение войск США в шести различных локациях. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

В рамках соглашения мы пришли к договорённости о том, что в Польше будет шесть таких точек, где будут находиться подразделения, — цитирует его ТАСС .

По его словам, подобная локализация направлена на сдерживание «возможного агрессора». Она будет своего рода сигналом для захватчика о том, что «нападение на Польшу означает не локальный, а глобальный конфликт». Кроме того, Блащак напомнил о создании дивизионного командования, которому будут подчиняться американские войска на восточном фланге НАТО.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил о достижении договорённостей с Польшей по закупке «большого количества» новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35, писал News.ru.