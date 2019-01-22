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Дополнительные приюты открывают в Париже из-за мороза

Aurelien Morissard/imago stock&people/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

В Париже из-за холода и снегопада активировали план «Большой холод». По словам мэра столицы Франции Анн Идальго, в течение суток откроется 220 мест срочного приюта для бездомных.

«В связи с понижением температуры мы активируем план „Большой холод“», — сообщила она в своём Twitter.

Ранее News.ru писал о том, что заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков сообщил, что грядущие морозы не несут опасности энергетическому комплексу столицы. По данным синоптиков, ночью с 22 на 23 января столбики термометров в Москве опустятся до отметки минус 20 градусов.


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