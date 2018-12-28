Донецкая фильтровальная станция возобновила работу

https://news.ru/storage/news/928e40c4ffb9aa50f04cb99599eba9e3/a06ec589-73f6-496d-a2c7-299ebb1d81c5_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Работа Донецкой фильтровальной станции возобновлена. Жители подконтрольного Киеву города Авдеевка получают водоснабжение в полном объёме.

«По состоянию на 7:00 28 декабря водоснабжение населения Авдеевки восстановлено в полном объёме», — говорится в сообщении госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее News.ru писал, что в Донбассе отключена Донецкая фильтровальная станция (ДФС). Она снабжала чистой водой все близлежащие населённые пункты, в том числе сам Донецк. В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что ДФС отключена из-за обрыва линий электропередачи. Это вызвано сложными погодными условиями. Из-за попаданий в здания и оборудование снарядов ДФС периодически отключается. Её работа обеспечивает водой населённые пункты по обе стороны линии разграничения.