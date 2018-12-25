Донецк остался без очищенной воды

В Донбассе отключена Донецкая фильтровальная станция (ДФС). Она снабжала чистой водой все близлежащие населённые пункты, в том числе сам Донецк.
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что ДФС отключена из-за обрыва линий электропередачи. Это вызвано сложными погодными условиями.
«В ближайшее время при содействии представительства ДНР в СЦКК ремонтная бригада выедет на место повреждения для дальнейшего устранения последствий аварии», — заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Из-за попаданий в здания и оборудование снарядов ДФС периодически отключается. Её работа обеспечивает водой населённые пункты по обе стороны линии разграничения.
Ранее News.ru писал о том, что подразделения Вооружённых сил Украины обстреляли из зенитных установок посёлок Жабичево и село Весёлое в окрестностях Донецка. Огонь ведётся уже не первый раз.