Донецк остался без очищенной воды

https://news.ru/storage/news/34681b72b423322f271ac64dfee868aa/99fc676a-d46b-4482-9a70-31998ca0e4cb_850.jpg Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Донбассе отключена Донецкая фильтровальная станция (ДФС). Она снабжала чистой водой все близлежащие населённые пункты, в том числе сам Донецк.

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что ДФС отключена из-за обрыва линий электропередачи. Это вызвано сложными погодными условиями.

«В ближайшее время при содействии представительства ДНР в СЦКК ремонтная бригада выедет на место повреждения для дальнейшего устранения последствий аварии», — заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Из-за попаданий в здания и оборудование снарядов ДФС периодически отключается. Её работа обеспечивает водой населённые пункты по обе стороны линии разграничения.

Ранее News.ru писал о том, что подразделения Вооружённых сил Украины обстреляли из зенитных установок посёлок Жабичево и село Весёлое в окрестностях Донецка. Огонь ведётся уже не первый раз.