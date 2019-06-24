Американские больницы теперь обязаны раскрывать стоимость своих услуг. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп.
Цены понизятся так, что вы просто не поверите. Больше прозрачности означает больше конкуренции, — сказал политик, выступая в Белом доме.
Федеральные учреждения разработают процесс раскрытия информации о ценах. Однако этот процесс может занять несколько месяцев. Противники данного указа считают, что из-за этих мер медучреждения больше не будут предоставлять скидки своим пациентам, чтобы не отставать от своих конкурентов, передаёт
Как ранее писал News.ru, Дональд Трамп рассказал журналистам, что содержалось в том самом «тёплом письме», которое он в середине июня получил от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.