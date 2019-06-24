https://static.news.ru/photo/1e8e6448-88e2-11e9-a342-fa163e074e61_1024.jpg Дональд Трамп Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Американские больницы теперь обязаны раскрывать стоимость своих услуг. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп.

Цены понизятся так, что вы просто не поверите. Больше прозрачности означает больше конкуренции, — сказал политик, выступая в Белом доме.

Федеральные учреждения разработают процесс раскрытия информации о ценах. Однако этот процесс может занять несколько месяцев. Противники данного указа считают, что из-за этих мер медучреждения больше не будут предоставлять скидки своим пациентам, чтобы не отставать от своих конкурентов, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, Дональд Трамп рассказал журналистам, что содержалось в том самом «тёплом письме», которое он в середине июня получил от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.