Трамп накормил спортсменов «великой американской едой»

Дональд Трамп лично заказал несколько сотен гамбургеров, чтобы накормить игроков студенческой футбольной команды Clemson Tigers. Спортсмены выиграли первенство Соединённых Штатов и побили вековой национальный рекорд по количеству побед.
POTUS with “great American food” for Clemson Tigers visiting WH. pic.twitter.com/VgmQeXNhk6— Roberta Rampton (@robertarampton) 14 января 2019 г.
Видео праздничного ужина размещено на официальной странице главы США в Instagram. Фастфуд политик приобрёл за собственные деньги, пишет «Ридус».
«Я думаю, что это их [студентов-футболистов] любимая еда. Мы повеселимся», — заявил политик.
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#Repost @abcnews “The reason we did this is because of the shutdown.” Pres. Trump followed through on his plan to serve Clemson Tigers football team a collection of fast food as the national champs visited The White House on Monday. #donaldtrump #clemson #nationalchamps #whitehouse #shutdown #fastfood
Скромный выбор блюд для торжественной трапезы был ограничен из-за шатдауна. Часть сотрудников Белого дома уволена, поэтому американскому лидеру пришлось лично побеспокоиться о меню. Выбор сделали в пользу 300 гамбургеров.
Президент назвал пиццу, бургеры и картошку фри «великой американской едой».
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