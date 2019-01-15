Трамп накормил спортсменов «великой американской едой»

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Президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп лично заказал несколько сотен гамбургеров, чтобы накормить игроков студенческой футбольной команды Clemson Tigers. Спортсмены выиграли первенство Соединённых Штатов и побили вековой национальный рекорд по количеству побед.

POTUS with “great American food” for Clemson Tigers visiting WH. pic.twitter.com/VgmQeXNhk6 — Roberta Rampton (@robertarampton) 14 января 2019 г.

Видео праздничного ужина размещено на официальной странице главы США в Instagram. Фастфуд политик приобрёл за собственные деньги, пишет «Ридус».

«Я думаю, что это их [студентов-футболистов] любимая еда. Мы повеселимся», — заявил политик.

Скромный выбор блюд для торжественной трапезы был ограничен из-за шатдауна. Часть сотрудников Белого дома уволена, поэтому американскому лидеру пришлось лично побеспокоиться о меню. Выбор сделали в пользу 300 гамбургеров.

Президент назвал пиццу, бургеры и картошку фри «великой американской едой».

Ранее News.ru сообщал о жизненных трудностях рядовых американцев, связанных с приостановкой работы правительства Штатов. Подданные Вашингтона не могут спокойно жениться, получать лекарства и вовремя заявлять о преступлениях.