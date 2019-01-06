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Дональд Трамп и Ким Чен Ын выбирают место новой встречи

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп Kevin Lim/The Straits Times/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Соединённые Штаты ведут переговоры о месте проведения очередной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. О поиске общего решения глава Белого дома сообщил журналистам.

Общение главы государства с прессой транслировал телеканал FOX News.

«Мы обсуждаем место проведения. Они хотят встретиться, и мы хотим встретиться», — сказал Трамп.

Первое в истории прямое взаимодействие лидеров и делегаций двух стран состоялось в июне 2018 года в Сингапуре. Тогда стороны подписали совместный документ, в рамках которого КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации (ядерному разоружению) в ответ на предоставленные США гарантии безопасности.

Ранее News.ru сообщал, что Ким Чен Ын назвал новую встречу с президентом США Дональдом Трампом одним из главных приоритетов во внешней политике страны в 2019 году. Американский лидер, в свою очередь, заверил, что готов к общению «в любой момент».


#дональдтрамп #кндр #сша #денуклеаризация #КимЧенЫн
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