Дональд Трамп и Ким Чен Ын выбирают место новой встречи

https://news.ru/storage/news/32dd84a808393b731bd1eab6a74a1818/a4a51c1a-9940-4052-b33b-ba2fe6caf6bd_850.jpg Kevin Lim/The Straits Times/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Соединённые Штаты ведут переговоры о месте проведения очередной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. О поиске общего решения глава Белого дома сообщил журналистам.

Общение главы государства с прессой транслировал телеканал FOX News.

«Мы обсуждаем место проведения. Они хотят встретиться, и мы хотим встретиться», — сказал Трамп.

Первое в истории прямое взаимодействие лидеров и делегаций двух стран состоялось в июне 2018 года в Сингапуре. Тогда стороны подписали совместный документ, в рамках которого КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации (ядерному разоружению) в ответ на предоставленные США гарантии безопасности.

Ранее News.ru сообщал, что Ким Чен Ын назвал новую встречу с президентом США Дональдом Трампом одним из главных приоритетов во внешней политике страны в 2019 году. Американский лидер, в свою очередь, заверил, что готов к общению «в любой момент».