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Испанка домогалась подругу под видом итальянца

Marcos Del Mazo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Суд в Испании приговорил пяти годам лишения свободы подданную королевства, которая совершила мошенничество в отношении своей подруги. Жительница Валенсии домогалась потерпевшую под видом итальянского юноши.

По данным полиции, женщина уговорила подругу познакомиться с итальянцем в социальных сетях. Аккаунт молодого человека она предварительно создала сама. Спустя некоторое время после знакомства «парень» написал жертве, что страдает лейкемией, и попросил послать ему деньги, два смартфона, одежду и вентилятор. Все это ему должно было якобы потребоваться в больнице.

Потерпевшая потратила на покупки €600 и перевела «итальянцу» ещё €500. После этого они договорились о встрече, при этом «молодой человек» попросил девушку завязать глаза, чтобы она не видела его болезненного состояния. Уже во время свидания мошенница, которая всё это время имитировала мужской голос и итальянский акцент, начала приставать к подруге. Последняя убежала.

Суд принял решение назначить женщине пятилетний испытательный срок после освобождения. Всё это время она будет находиться под надзором полиции, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов Тульской области возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершённом в отношении участников вокального конкурса. В рамках расследования в качестве подозреваемой была задержана 70-летняя жительница города Суворова.


#суд #ТЮРЬМА #ДОМОГАТЕЛЬСТВО #испания
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