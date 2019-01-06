Дом в Мариуполе взорвал пьяный сотрудник СБУ

Одним из погибших при взрыве гранаты в доме в Мариуполе оказался сотрудник Службы безопасности Украины. Он вместе с двумя мужчинам и тремя женщинами распивал алкогольные напитки в квартире.
5 января вечером выпивший правоохранитель с другом предприняли попытку разобрать боевую гранату, передаёт ТСН со ссылкой на источники в органах правопорядка. Боеприпас взорвался, убив их.
Другие люди, находящиеся в квартире, не пострадали, так как находились в других комнатах.
Ранее News.ru писал, что ЧП произошло на третьем этаже дома на проспекте Строителей в Центральном районе города. Погибли два человека. По словам очевидцев, взрыв был слышен в других микрорайонах. Сотрудники Донецкого управления Нацполиции Украины возбудили уголовное дело по этому факту.