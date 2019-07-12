Частный дом родителей украинского лидера Владимира Зеленского в Кривом Роге проверяют украинские силовики из-за анонимного сообщения о минировании ряда объектов в этой местности.
Информация поступила на адрес СБУ в Киеве. Неизвестный рассказал о заложенных бомбах в больнице, детсадах, роддоме, вокзале и гипермаркете, сообщает местное издание «
Как ранее писал News.ru, анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве получили сотрудники посольства США в Москве, которое находится на Новинском бульваре.