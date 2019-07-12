Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

Частный дом родителей украинского лидера Владимира Зеленского в Кривом Роге проверяют украинские силовики из-за анонимного сообщения о минировании ряда объектов в этой местности.

Информация поступила на адрес СБУ в Киеве. Неизвестный рассказал о заложенных бомбах в больнице, детсадах, роддоме, вокзале и гипермаркете, сообщает местное издание «Первый криворожский».

Как ранее писал News.ru, анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве получили сотрудники посольства США в Москве, которое находится на Новинском бульваре.

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