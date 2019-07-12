https://static.news.ru/photo/b98af160-a4c5-11e9-bd5b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

Частный дом родителей украинского лидера Владимира Зеленского в Кривом Роге проверяют украинские силовики из-за анонимного сообщения о минировании ряда объектов в этой местности.

Информация поступила на адрес СБУ в Киеве. Неизвестный рассказал о заложенных бомбах в больнице, детсадах, роддоме, вокзале и гипермаркете, сообщает местное издание « Первый криворожский ».

Как ранее писал News.ru, анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве получили сотрудники посольства США в Москве, которое находится на Новинском бульваре.