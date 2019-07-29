Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о возможности появления должности специального посланника генерального секретаря ООН по делам Украины. По его словам, данный вопрос активно проталкивает Варшава.
Решения по нему пока нет, но дискуссии идут, отметил Чапутович в интервью порталу
Необходимость появления специального поста при генсеке ООН дипломат объяснил желанием поддержать усилия президента Украины Владимира Зеленского в проведении реформ.
Чапутович добавил, что спецпосланник станет отвечать за вопросы, связанные с конфликтом в Донбассе. По мнению дипломата, к настоящему моменту нормандский формат «не принёс удовлетворительных результатов, а Россия не выполняет Минские соглашения».
Глава МИД Польши подчеркнул, что заслуживает рассмотрения предложение Зеленского о подключении к нормандскому формату США и Великобритании.
Это может быть хорошим решением, потому что в настоящее время мы наблюдаем блокаду и отсутствие перспективы, — сказал Чапутович.
Ранее News.ru сообщал, что директор Евразийского центра при Атлантическом совете в Вашингтоне Джон Хербст раскрыл истинные намерения Зеленского по отношению к России. Политолог уверен, что новый украинский лидер повторит своего предшественника Порошенко. Хербст ссылается на слова людей из команды Зеленского, которые говорили, как он «слушает, учится и двигается в направлении, схожем с политикой, которая установилась за последние несколько лет».