https://static.news.ru/photo/3e16dd92-b257-11e9-b46f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о возможности появления должности специального посланника генерального секретаря ООН по делам Украины. По его словам, данный вопрос активно проталкивает Варшава.

Решения по нему пока нет, но дискуссии идут, отметил Чапутович в интервью порталу Onet.pl .

Необходимость появления специального поста при генсеке ООН дипломат объяснил желанием поддержать усилия президента Украины Владимира Зеленского в проведении реформ.

Чапутович добавил, что спецпосланник станет отвечать за вопросы, связанные с конфликтом в Донбассе. По мнению дипломата, к настоящему моменту нормандский формат «не принёс удовлетворительных результатов, а Россия не выполняет Минские соглашения».

Глава МИД Польши подчеркнул, что заслуживает рассмотрения предложение Зеленского о подключении к нормандскому формату США и Великобритании.

Это может быть хорошим решением, потому что в настоящее время мы наблюдаем блокаду и отсутствие перспективы, — сказал Чапутович.

Ранее News.ru сообщал, что директор Евразийского центра при Атлантическом совете в Вашингтоне Джон Хербст раскрыл истинные намерения Зеленского по отношению к России. Политолог уверен, что новый украинский лидер повторит своего предшественника Порошенко. Хербст ссылается на слова людей из команды Зеленского, которые говорили, как он «слушает, учится и двигается в направлении, схожем с политикой, которая установилась за последние несколько лет».