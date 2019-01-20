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Договорённости ЛАГ помогут развитию арабских стран

Xinhua.News.Agency..Cui Xinyu..T/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Принятые на четвёртом саммите по экономическому и социальному развитию Лиги арабских государств (ЛАГ) решения поспособствуют развитию экономики арабских стран, заявил президент Ливана Мишель Аун. По его словам, договорённости положительно отразятся на народах государств.

Президент подчеркнул, что Ливан при содействии с генеральным секретариатом ЛАГ будет следить за исполнением принятых на саммите решений. В ходе саммита представители арабских государств обсудили 29 тем. Основные пункты касались цифровой экономики, борьбы с безработицей, прав женщин и поддержки беженцев в их возвращении на родину.

В частности, Ливан выступил с инициативой создать арабский банк для поддержки восстановления стран ЛАГ, проживающих послевоенный период. Кроме того, была поддержана инициатива о создании финансового фонда для инвестирования в технологии и цифровую экономику. Капитал фонда составит $200 млн, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Джебран Басиль считает, что препятствий для возвращения Сирии в состав ЛАГ нет. Дамаску для этого не нужно чьё-либо разрешение.


#экономика #ЛАГ #арабскиестраны
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