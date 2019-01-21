Додон заявил о предстоящей встрече с Путиным

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Президент Молдавии Игорь Додон

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал о предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Она состоится на следующей неделе во время визита в Россию.

Додон отметил, что он намерен поговорить с президентом о транзите молдавских товаров в Россию через Украину.

Кроме того, Додон рассказал в эфире NTV Moldova, что в РФ у него запланировано «несколько встреч», но подробности раскрывать не стал.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон пожаловался премьеру РФ Дмитрию Медведеву на санкции России против Украины. Они могут ударить по торгово-экономическим отношениям Москвы и Кишинёва. Ограничения, введённые Россией на импорт некоторых товаров через территорию Украины, окажут влияние на поставщиков из Молдавии, сказано в письме Додона на имя главы российского кабмина, писал News.ru.