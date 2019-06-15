https://static.news.ru/photo/93404454-8f5f-11e9-aaf3-fa163e074e61_1024.jpg Президент Молдавии Игорь Додон и Павел Воику Фото: presedinte.md

Президент Молдавии Игорь Додон назначил нового главу Министерства обороны страны Павла Войку.

Представляя руководителя оборонного ведомства, глава государства подчеркнул, что Министерство обороны Молдавии должно оставаться исключительно вне политики, информирует ТАСС.

Минобороны должно оставаться вне политики. Меня не интересуют ваши политические взгляды, работайте свободно, — заявил Додон, выступая перед офицерами.

Президент особо отметил, что «с сегодняшнего дня начинается новый этап для армии».

Павел Войку сменил на посту выступавшего за сближение с НАТО министра Евгения Стурзу, указ о назначении которого отказался подписать президент Молдавии Игорь Додон, и тот был назначен в обход его полномочий.

Ранее стало известно, что представители Демократической партии Молдавии в парламенте вместе с олигархом Владимиром Плахотнюком и некоторыми членами бывшего кабмина бежали из страны, писал News.ru.