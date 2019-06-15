Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спикер Исламского консультативного совета Али Ардешир Лариджани заявил, что обвинения со стороны Вашингтона в адрес Тегерана в связи с инцидентом в Оманском заливе носят умышленный характер, так как Белый дом хочет ввести новые ограничительные меры.

Эти действия и обвинения дополняют экономические ограничения, потому что официальные лица США не достигли своих целей посредством санкций, — заявил политик на открытом заседании парламента. Он считает, что американские военные...