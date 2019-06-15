Новое правительство Молдавской Республики сумеет наладить неплохие отношения с Россией, что несомненно пойдёт на пользу двум странам. И очень скоро можно будет сказать, что чёрная полоса во взаимоотношениях Кишинёва и Москвы останется историей.
Об этом на телеканале «Россия 1» заявил президент Молдавии Игорь Додон.
В последние два с половиной–три года практически правительство Молдовы блокировало все контакты с Россией, и у нас отношения с Россией были только на уровне президентов. Я уверен, что при новой власти у нас будут очень неплохие отношения с Россией, — подчеркнул молдавский лидер.
Накануне кабинет нового премьер-министра Майи Санду смог собраться на первое после своего формирования заседание в здании правительства.
Ранее Санду заявила, что кабмин готов начать переговоры с РФ по всестороннему развитию отношений двух стран, писал News.ru.