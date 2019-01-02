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Додон порадовался отмене пошлин на молдавские товары

Michael Peuckert/imagebroker.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент Молдавии Игорь Додон выразил признательность российскому лидеру Владимиру Путину за отмену таможенных пошлин на ряд молдавских товаров.

Соответствующее постановление было принято правительством России и вступило в силу с 1 января. Оно распространяется на ввозимые из Молдавии овощи и фрукты (свежие и консервированные), виноград и винодельческую продукцию.

«Это стало возможным благодаря договорённостям, достигнутым ранее с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным», — написал Додон в Facebook.

Молдавский лидер добавил, что отмена таможенных пошлин увеличит экспорт товаров на российский рынок, поступления в бюджет страны и будет способствовать созданию рабочих мест.

Ранее Додон завил о готовности Москвы снизить тарифы на поставляемый в Молдавию газ. По его словам, получаемое республикой голубое топливо может подешеветь на 25–30%. Он отметил, что российская сторона согласилась пересмотреть тарифы в связи с получением Молдавией статуса наблюдателя при ЕАЭС.


#россия #пошлины #Молдавия
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