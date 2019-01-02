Додон порадовался отмене пошлин на молдавские товары

https://news.ru/storage/news/ada6a7be029f879d6e9d2d16b367f87e/5f5d1e45-ea96-412e-897c-a2d3facb1d47_850.jpg Michael Peuckert/imagebroker.com/Global Look Press

Президент Молдавии Игорь Додон выразил признательность российскому лидеру Владимиру Путину за отмену таможенных пошлин на ряд молдавских товаров.

Соответствующее постановление было принято правительством России и вступило в силу с 1 января. Оно распространяется на ввозимые из Молдавии овощи и фрукты (свежие и консервированные), виноград и винодельческую продукцию.

«Это стало возможным благодаря договорённостям, достигнутым ранее с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным», — написал Додон в Facebook.

Молдавский лидер добавил, что отмена таможенных пошлин увеличит экспорт товаров на российский рынок, поступления в бюджет страны и будет способствовать созданию рабочих мест.

Ранее Додон завил о готовности Москвы снизить тарифы на поставляемый в Молдавию газ. По его словам, получаемое республикой голубое топливо может подешеветь на 25–30%. Он отметил, что российская сторона согласилась пересмотреть тарифы в связи с получением Молдавией статуса наблюдателя при ЕАЭС.