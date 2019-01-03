«Дочка» Сбербанка на Украине сочла нерыночным штраф Нацбанка

https://news.ru/storage/news/41c35d4de60fa9b1667d4405a8213ddc/0cf76cfb-e677-4855-b731-bc423b6fe679_850.jpg Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинская «дочка» Сбербанка назвала штраф Национального банка Украины (НБУ) необоснованным. Там посчитали такие меры «отчасти протекционистскими» и нерыночными.

Претензии НБУ, как считают в финансовой организации, «не являются обоснованными» вследствие того, что ещё годом ранее кредитное учреждение ужесточило контроль за денежными операциями, включая среди прочего отказ клиентам в их проведении.

Кроме этого, в учреждении указали на то, что НБУ использует слишком размытые формулировки. Однако в банке признали, что правовое регулирование финансового мониторинга на Украине недостаточное.

Ранее, как сообщал News.ru, регулятор заявил, что оштрафовал «дочку» Сбербанка на Украине на 94,737 млн гривен (примерно $3,4 млн) за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга. Решение было принято по итогам проверки по предотвращению и противодействию отмыванию доходов.