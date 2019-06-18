https://static.news.ru/photo/2d234fe2-91a6-11e9-bec1-fa163e074e61_1024.jpg Зиндзи Мандела Фото: Dave Bedrosian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Защищающая интересы белых фермеров организация «Африфорум» потребовала отозвать Зиндзи Манделу, дочь первого демократически избранного президента ЮАР, с дипломатической службы из-за возмутительных постов в Twitter.

В своих публикациях посол назвала белых южноамериканцев «потомками насильников и воров, укравших у чернокожих африканцев землю», а также сравнила с «незваными гостями, которые никак не хотят уезжать».

При этом на критику оппонентов она заявляет, что «не должна отчитываться за свои личные взгляды ни перед одним белым мужчиной или белой женщиной».

По словам членов «Африфорума», послу необходимо представлять интересы всех жителей страны, без каких-либо предпочтений или предрассудков.

Помимо этого, посол должен транслировать образ здоровой и единой страны, завоёвывая тем самым доверие политических партнёров и инвесторов, — говорится в сообщении организации, направленном министру иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

Однако некоторые поддержали мнение Манделы. Среди них — партия «Борцы за экономическую свободу», члены которой увидели в ней достойную наследницу матери, которая придерживалась радикальных взглядов, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что золотые отливки рук Нельсона Манделы были куплены канадской фирмой Arbitrade за биткоины. Стоимость артефактов составила 10 миллионов долларов.