Протаранивший аэропорт в ФРГ поляк оказался наркоманом

https://news.ru/storage/news/d71dc6a3508c7f746ab8d73360d04fb8/9a7cb34d-7380-48d4-8cae-0450f5ff658c_850.jpg Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Немецкая полиция установила личность водителя, прорвавшегося на машине на территорию аэропорта Ганновера. Им оказался 21-летний поляк, находившийся под действием кокаина и амфетаминов.

О содержании наркотиков в его крови сообщает агентство DPA. Известно также, что постоянного места жительства в Германии у нарушителя нет.

Мужчина протаранил на машине ворота одного из пропускных пунктов и проехал на территорию аэропорта, но был впоследствии задержан. Из-за этого аэропорт на несколько часов остановил приём и отправление рейсов.

Ранее полицейские Германии отправили во все основные аэропорты страны предупреждение о том, что может существовать угроза общественной безопасности. В воздушной гавани Штутгарта камеры видеонаблюдения нашли подозрительных лиц, один из которых находится в перечне исламистов, писал News.ru.