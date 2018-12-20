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ДНР: ВСУ увеличивают своё присутствие в Донбассе

Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Украинские вооружённые силы увеличивают своё присутствие в Донбассе. Ударная группировка военных растёт в северной части линии фронта, рассказал глава пресс-службы Управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

На расстоянии 16 километров от места разграничения сторон, возле посёлка городского типа Очеретино, появился второй дивизион украинских военных, у которого на вооружении 12 гаубиц «Акация», передаёт ДАН.

«В районе Верхнеторецкого, в четырёх километрах от линии соприкосновения, сконцентрирован 3-й батальон 93-й механизированной бригады», — добавил он.

Также, по его словам, позиции ВСУ усилены недалеко от Новосёловки-2 и Андреевки.

Ранее News.ru сообщал, что глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал руководителей городов и районов быть готовыми к возможному наступлению украинских войск. По его словам, силовая операция может начаться со дня на день.


#донбасс #украина #ВСУ #ДНР
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