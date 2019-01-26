ДНР: возможны новые провокации со стороны ВСУ

https://news.ru/storage/news/1ccc31b9aaaa67e9e58215385d182a86/700972b6-6331-40db-bba9-debe1c77aa0a_850.jpg Минобороны Украины

Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) опасается провокаций со стороны ВСУ на юге Донбасса, которые могут быть реализованы в момент нахождения там делегаций из стран Европы. Об этом заявил представитель ведомства Даниил Безсонов.

«Существует большая вероятность того, что украинское командование в указанный период сосредоточится на проведении провокационных действий на мариупольском направлении», — цитирует РИА Новости слова Безсонова.

С 28 января в городе Мариуполе и прилегающих к нему районах, как ожидается, будут находиться несколько делегаций из Европы.

Как писал News.ru, начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что подразделения ДНР взяли в плен украинского силовика на юге Донецкой области. Он рассказал, что украинская диверсионная группа из четырёх боевиков попыталась приблизиться к позициям ДНР, но нарвалась на сигнальную мину. Ранее подразделения ДНР взяли в плен пьяного украинского силовика, который надеялся в одиночку атаковать их позиции.