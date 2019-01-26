USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,303 $   Brent61.39 $ Bitcoin3,598.08 $
МОСКВА-12°C19:05
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

ДНР: возможны новые провокации со стороны ВСУ

Минобороны Украины

в мире [ версия для печати ]

Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) опасается провокаций со стороны ВСУ на юге Донбасса, которые могут быть реализованы в момент нахождения там делегаций из стран Европы. Об этом заявил представитель ведомства Даниил Безсонов.

«Существует большая вероятность того, что украинское командование в указанный период сосредоточится на проведении провокационных действий на мариупольском направлении», — цитирует РИА Новости слова Безсонова.

С 28 января в городе Мариуполе и прилегающих к нему районах, как ожидается, будут находиться несколько делегаций из Европы.

Как писал News.ru, начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что подразделения ДНР взяли в плен украинского силовика на юге Донецкой области. Он рассказал, что украинская диверсионная группа из четырёх боевиков попыталась приблизиться к позициям ДНР, но нарвалась на сигнальную мину. Ранее подразделения ДНР взяли в плен пьяного украинского силовика, который надеялся в одиночку атаковать их позиции.


#украина #ВСУ #ДНР
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак высказалась о драке Виторгана и Богомолова
шоу-бизнес
Сапожники объяснили дырку на обуви принца Уильяма


читайте также
в мире 23:28, 25 января 2019
Хакеры: Украина готовилась к столетней войне с Россией
в мире 00:41, 24 января 2019
Украина обозначила сроки выхода из СНГ
в мире 20:18, 23 января 2019
Украинского силовика взяли в плен в ДНР
общество 19:44, 23 января 2019
Украина за год не пустила 6,5 тыс. россиян
в мире 13:20, 23 января 2019
Украина предупреждена о визите турецких консулов в Крым
Лента новостей
в мире 19:02
Китайские учёные воспроизвели вкус рыбы фугу
в мире 18:54
«Жёлтые жилеты» подожгли авто возле мэрии Эврё
в мире 18:52
Франция: ситуация в Венесуэле угрожает безопасности региона
в мире 18:47
Москва и Анкара спасли Турцию от наплыва беженцев
в мире 18:42
Ретро-седан Maserati выставили на eBay
Другие новости
в мире 19:02
Китайские учёные воспроизвели вкус рыбы фугу
в мире 18:54
«Жёлтые жилеты» подожгли авто возле мэрии Эврё
в мире 18:52
Франция: ситуация в Венесуэле угрожает безопасности региона
в мире 18:47
Москва и Анкара спасли Турцию от наплыва беженцев
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top