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ДНР: власти Киева готовят химическое оружие

Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Пресс-служба армии самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовала видео с экстренным заявлением спикера ополченцев Эдуарда Басурина, который рассказал о том, что Киев готовится к агрессивным действиям.

Разведка ДНР узнала о прибытии на железнодорожную станцию в городе Красногоровке вагонов с цистернами, в которых содержатся отравляющие вещества. Власти Донецка считают, что Украина готовится к террористическому акту с применением химического оружия. В случае применения токсических средств могут пострадать десятки тысяч мирных жителей Донбасса, а украинская власть получит повод для продления военного положения.

Спецслужбы ДНР также выяснили, что рядом с Красногоровкой базируются военные США и Великобритании, которые специализируются на диверсиях, сообщают «Аргументы недели».

Ранее News.ru писал, что власти Донецкой народной республики сообщили, что украинские силовики обстреляли из минометов населенный пункт Зайцево, расположенный на окраине Горловки. Атака велась среди ночи из населенного пункта Жованка.


#донбасс #украина #киев #ДНР #химоружие
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