https://static.news.ru/photo/b1315f8e-b07a-11e9-a90c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nazar Furyk via ZUMA Wire/TASS

Замначальника Народной милиции самопровозглашённой ДНР Эдуард Басурин сообщил, что власти Украины приняли решение о выводе из Донбасса бойцов полка «Азов».

Полк будет временно передислоцирован в Мариуполь. Министр МВД Украины Арсен Аваков и командующий Национальной гвардией Николай Балан примут решение о судьба добровольческого подразделения позже.

По данным Басурина, поводом для принятия этого решения стало выявление фактов установки мин на маршрутах движения подразделений 30-й бригады. На них подорвались трое украинских силовиков. Об этом он рассказал в эфире телеканала « Звезда ».

Как ранее писал News.ru, боец нацбатальона «Азов» Никита Макеев, напавший на экс-президента Украины Петра Порошенко, объяснил свой поступок желанием проверить бронежилеты, которые чиновники закупали для военных, находящихся в Донбассе.