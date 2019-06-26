Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинские силовики оставляют позиции в Донбассе для шантажа командиров, не выплачивающих надбавки за участие в боевых действиях.
Чаще отмечаются случаи оставления противником своих позиций с целью шантажа командиров бригад, — сказал Безсонов.
Он подчеркнул, что уже известно «о трёх районах оставленных позиций», передаёт
Как ранее писал News.ru, МВД самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщило о задержании террористов, которые планировали устранение руководителей силовых ведомств.