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Члены ПАСЕ в течение последнего полугода обещали Киеву не восстанавливать полномочия российской делегации до выполнения всех требований, однако не сдержали обещание.

Об этом заявил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Ариев. Многие из нас разочарованы, нас обманули, нам обещали, что полные полномочия не будут восстановлены без соблюдения всех требований. История нас...