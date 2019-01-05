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Дно высохшего Арала засадят саксаулом

Аральское море порт Муйнак Daniel Kreher/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Аральское море порт Муйнак

в мире [ версия для печати ]

Дно высохшего Аральского моря засадят саксаулом на площади 10 тыс. га. На данный момент территория дна засажена на площади 57 тыс. га, проект «Сохранение лесов» ведётся с 2008 года.

Проект власти Казахстана реализуют совместно со Всемирным банком, это делается как для сохранения самого саксаула, который нещадно вырубают на топливо, корм животным, так и для укрепления территории бывшего когда четвёртым по величине озером в мире, сообщает «Хабар 24».

Запрет на вырубку саксаула на участках гослесфондов был объявлен в Казахстане в начале 2000-х годов, мораторий не раз продлевали, на днях вырубку саксаула запретили ещё на пять лет.

Аральское море стало высыхать с 60-х годов прошлого века, к 2004 году уровень воды в нём упал на 20 метров, площадь водной поверхности сократилась в 8,5 раз. Причиной стал забор воды из питавших море рек для орошения полей. Это стало настоящей экологической катастрофой для стран Центральной Азии, которая отразилась на экономике республик.

Ранее News.ru сообщал, что космонавт из РФ Антон Шкаплеров опубликовал в своём Instagram-аккаунте фото иссыхающего Аральского моря.


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