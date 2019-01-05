Дно высохшего Арала засадят саксаулом

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Аральское море порт Муйнак

Дно высохшего Аральского моря засадят саксаулом на площади 10 тыс. га. На данный момент территория дна засажена на площади 57 тыс. га, проект «Сохранение лесов» ведётся с 2008 года.

Проект власти Казахстана реализуют совместно со Всемирным банком, это делается как для сохранения самого саксаула, который нещадно вырубают на топливо, корм животным, так и для укрепления территории бывшего когда четвёртым по величине озером в мире, сообщает «Хабар 24».

Запрет на вырубку саксаула на участках гослесфондов был объявлен в Казахстане в начале 2000-х годов, мораторий не раз продлевали, на днях вырубку саксаула запретили ещё на пять лет.

Аральское море стало высыхать с 60-х годов прошлого века, к 2004 году уровень воды в нём упал на 20 метров, площадь водной поверхности сократилась в 8,5 раз. Причиной стал забор воды из питавших море рек для орошения полей. Это стало настоящей экологической катастрофой для стран Центральной Азии, которая отразилась на экономике республик.