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Дмитрий Песков: к BBC накопилось много вопросов

Дмитрий Песков Сергей Булкин/News.ru

Дмитрий Песков

в мире [ версия для печати ]

К британской медиакорпорации BBC накопилось немало претензий, связанных с характером подачи целого ряда событий. Среди них — происходящее как внутри России, так и на международной арене, в том числе в Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, «в Москве у разных ведомств неоднократно появлялись вопросы в отношении конкретных материалов».

«У многих на протяжении длительного времени копилось много вопросов к Би-би-си в плане тенденциозного освещения тех или иных событий, освещения не в режиме СМИ, а в таком запрограммированном и ангажированном режиме», — цитирует его ТАСС.

Ранее, как сообщал News.ru, Роскомнадзор объявил о начале проверки канала BBC World News, распространяемого на территории страны, а также интернет-ресурсов BBC «на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству».

Причиной этого стали обвинения британского регулятора Ofcom в адрес Russia Today. Это подтвердил и Дмитрий Песков. Он отметил, что проверку Роскомнадзора можно считать ответной реакцией на действия Ofcom. Однако, уточнил представитель Кремля, «никто, наверное, не вправе таким образом упрекать телерадиокомпанию».

«Это может сделать только то ведомство, которое имеет на это полномочия. Поэтому это и происходит», — пояснил Песков.

О том, что подобные проверки действительно назрели давно, заявили также в российском МИДе и в Государственной думе.

В свою очередь медиакорпорация BBC в своём заявлении подчеркнула, что предоставляет аудитории независимую информацию, соблюдая законы во всех странах мира, в том числе и в РФ.


#роскомнадзор #дмитрийпесков #BBC
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