Disney обвинили в эксплуатации Африки

https://news.ru/storage/news/e3777860d18b7c2520d28410773bcdb5/9aeda812-03e7-4a57-8ec8-3eba949353d2_850.jpg Кадр из мультфильма «Король лев: Тимон и Пумба»/Walt Disney Television

Более 50 тысяч африканцев подписали петицию, в которой американская компания Disney обвиняется в эксплуатации Африки и колониализме. Причиной для обвинений стало намерение студии зарегистрировать торговую марку, которая будет называться «Хакуна Матата».

Фраза, которая переводится с языка Суахили как «без забот» или «без проблем», стала популярной благодаря мультфильму 1994 года «Король лев», киноремейк которого готовится в 2019 году. Права на выражение Disney получил в 2003 году.

По словам автора петиции зимбабвийца Шелтона Мпалы, мультипликаторы не придумали фразу — её постоянно используют говорящие на Суахили жители Танзании, Кении, Уганды, Руанды, Бурунди, Мозамбика и Демократической Республики Конго. Он отметил, что решение создать торговую марку «Хакуна Матата» основано исключительно на жадности и является оскорблением не только носителей крупнейшего языка банту, но и всей Африки.

Авторы петиции заявили, что действия студии противоречат ценностям дружбы, которые прославляются в «Короле льве». Петиция опубликована на сайте Change.org.

Ранее News.ru писал, что в Сети появился трейлер к ремейку мультфильма «Король лев». В новом «Короле льве», как и в предыдущем, будет звучать музыка Элтона Джона. Судя по всему, мультфильм начнётся со знаменитой сцены, когда все звери собираются возле скалы, чтобы поприветствовать маленького львёнка — наследника короля.