Директора школы похоронили в гробу из детских рисунков

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Около 700 человек посетили похороны Сью Ист — директора школы при церкви Святого Эндрю в британском городе Бат. Женщина скончалась от рака в возрасте 58 лет.

Перед смертью педагог написала письмо своим воспитанниками и дала задание нарисовать рисунки. Дети украсили получившимися изображениями радуг, фей, сердец и бабочек гроб Ист.

Кроме того, школьники исполнили для учительницы, которую называли «вдохновляющей», прощальную песню. На церемонии выступили знакомые и друзья директора, а также сотрудники школы, сообщает Somerset Live.

Ранее News.ru писал, что знаменитую путешественницу Елену Ерхову, больше известную как Баба Лена, похоронили на Шинном кладбище Красноярска. На церемонию прощания, несмотря на то, что та широко не анонсировалась, помимо родственников пришли больше двух десятков человек.