https://static.news.ru/photo/3fe04e24-b04f-11e9-aaf4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Сотрудники посольства РФ в Тегеране встретились с тремя российскими гражданами, которые входят в состав экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного в Ормузском проливе.

Об этом диппредставительство сообщило в Twitter .

Российские моряки чувствуют себя хорошо, жалоб на условия содержания у них нет. При этом в сообщении указано, что весь экипаж пока остаётся на борту судна.

Сотрудники Посольства встретились с нашими гражданами - членами экипажа задержанного танкера #StenaImpero . Состояние здоровья моряков хорошее, они пока остаются на борту. Посольство находится в тесном контакте с иранскими партнерами по вопросу о сроках возвращения на родину pic.twitter.com/vUXEd4m6cn — Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) 27 июля 2019 г.

Члены экипажа могут связываться со своими близкими (с определёнными ограничениями). По вопросу о сроках их возвращения на родину посольство остаётся в тесном контакте с иранской стороной, — уточнили ТАСС в российском посольстве в Тегеране.

Как ранее писал News.ru, британский танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе 1 июля. В состав экипажа входят трое российских граждан. Представители компаний-владельцев оказывают всяческую поддержку семьям членов экипажа.