Российские моряки чувствуют себя хорошо, жалоб на условия содержания у них нет. При этом в сообщении указано, что весь экипаж пока остаётся на борту судна.
Сотрудники Посольства встретились с нашими гражданами - членами экипажа задержанного танкера #StenaImpero. Состояние здоровья моряков хорошее, они пока остаются на борту. Посольство находится в тесном контакте с иранскими партнерами по вопросу о сроках возвращения на родину pic.twitter.com/vUXEd4m6cn
Члены экипажа могут связываться со своими близкими (с определёнными ограничениями). По вопросу о сроках их возвращения на родину посольство остаётся в тесном контакте с иранской стороной, — уточнили ТАСС в российском посольстве в Тегеране.
Как ранее писал News.ru, британский танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе 1 июля. В состав экипажа входят трое российских граждан. Представители компаний-владельцев оказывают всяческую поддержку семьям членов экипажа.