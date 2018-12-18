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Дипломаты РФ и США обсудили ситуацию в Сирии

Заместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов Валерий Шарифулин/ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов

в мире [ версия для печати ]

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов встретился в Москве с послом США в России Джоном Хантсманом. Основными темами беседы стали вопросы урегулирования сирийского конфликта.

В ходе встречи представитель Кремля подчеркнул важность усилий сторон, направленных на обеспечение деэскалации ситуации в САР и стабилизацию политических процессов в стране, согласно резолюции 2254 ООН, пишет РИА Новости.

Ранее News.ru сообщал о переговорах стран — участниц боевых действий в Йемене. Встреча прошла в столице Швеции — Стокгольме. Кроме того, редакция сайта публиковала материал об утверждении резолюции Генассамблеи Организации Объединённых Наций о милитаризации Крымского полуострова.


#сша #сирия #россия
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