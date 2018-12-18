Дипломаты РФ и США обсудили ситуацию в Сирии

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов встретился в Москве с послом США в России Джоном Хантсманом. Основными темами беседы стали вопросы урегулирования сирийского конфликта.
В ходе встречи представитель Кремля подчеркнул важность усилий сторон, направленных на обеспечение деэскалации ситуации в САР и стабилизацию политических процессов в стране, согласно резолюции 2254 ООН, пишет РИА Новости.
Ранее News.ru сообщал о переговорах стран — участниц боевых действий в Йемене. Встреча прошла в столице Швеции — Стокгольме. Кроме того, редакция сайта публиковала материал об утверждении резолюции Генассамблеи Организации Объединённых Наций о милитаризации Крымского полуострова.