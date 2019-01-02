Дипломат назвал сроки введения новых санкций США против РФ

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Вашингтон может предоставить Киеву оружие и ввести новые санкции в отношении Москвы в течение двух-трёх месяцев. Об этом заявил бывший посол США на Украине, директор Атлантического совета Джон Хёрбст.

«Уже через два-три месяца мы увидим, что США предоставят оружие Киеву и объявят о новых санкциях против России», — цитирует американского дипломата «Радио Свобода».

Хёрбст предположил, что «в течение ближайших восьми-десяти, максимум — 12 недель, появится этот более сильный ответ США», а также военная помощь Украине. Речь идёт о предоставлении Киеву патрульных кораблей, противокорабельных ракет и иного оборудования военного назначения.

«В США достаточно крылатых ракет „Гарпун“, в основе действия которых технологии, разработанные 30 лет назад, и это то, что мы уже сейчас можем предоставить. А, возможно, и гораздо более современные ракеты», — добавил Хёрбст.

Говоря о санкциях против России, он отметил, что речь может идти об ограничениях в отношении крупнейшего российского банка либо о запрете российским судам на вход в порты США.

Также Джон Хёрбст подчеркнул, что поддержка Киева в Конгрессе США «останется как минимум такой же серьёзной, а возможно, ещё и усилится».

Как писал ранее News.ru, Вашингтон окажет Киеву финансовую помощь в размере $10 млн после инцидента в Керченском проливе, «чтобы увеличить военно-морской потенциал Украины». Об этом заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино. В декабре 2018 года Минфин США включил в санкционные списки, которые связаны с Украиной и кибербезопасностью, 18 человек и четыре компании из России.