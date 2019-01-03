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Дипломат КНДР попросил убежища в Италии

Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Исполняющий обязанности посла Северной Кореи в Риме Чо Сон Гиль попросил местные власти о предоставлении убежища.

Обычно в подобных случаях иностранные государства, к которым граждане КНДР обращаются за защитой, уведомляют об этом власти Южной Кореи. Сеул пока официально не подтверждает информацию о просьбе северокорейского посла.

Чо Сон Гиль руководит посольством КНДР в Италии с 2017 года. Его предшественник Мун Чон Нам был выслан из страны в связи с активизацией Пхеньяном своей ядерной программы, сообщает РИА Новости

Ранее News.ru писал о том, что вопреки запрету Совбеза ООН несколько тысяч граждан Северной Кореи продолжают работать в России. При этом зарубежные СМИ утверждали, что эти люди вынуждены трудиться по 15 часов в день с двумя короткими перерывами на обед.


#кндр #италия #дипломаты
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