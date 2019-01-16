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Дикий леопард прокрался в холл отеля в Индии

Marc Rasmus/imagebroker.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Камера видеонаблюдения зафиксировала дикого леопарда, который проник в гостиницу в штате Уттаракханд на севере Индии. Хищник ходил по пустому коридору в течение 15 минут, после чего убежал в лес.

Ни сотрудники, ни гости заведения не пострадали, сообщает UPI со ссылкой на руководство.

Животное заметили, только когда оно выходило из отеля.

Source: Leopard stalks hotel lobby at famous hill station in north India by Newsflare

Ранее News.ru писал, что леопарда, напавшего на четырёхлетнюю девочку в фойе цирка на Цветном бульваре в Москве, продолжают фотографировать с детьми. Тигр и леопард лежат в холле перед каждым представлением, а дрессировщики рьяно зазывают посетителей сделать с хищниками несколько кадров.


#индия #леопарды
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