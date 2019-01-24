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Диего Марадона высказался в защиту Мадуро

Николас Мадуро и Диего Марадона Rayner Pena/dpa/Global Look Press

Николас Мадуро и Диего Марадона

в мире [ версия для печати ]

Диего Марадона выразил поддержку действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Легендарный аргентинец обратился к лидеру страны через Instagram.

«Я не изменюсь. Сегодня я больше чем когда-либо с президентом Николасом Мадуро. Венесуэлой правит народ», — написал Марадона.

instagram.com/maradona

instagram.com/maradona

Ранее поддержку Мадуро выразили Россия и Мексика. Кроме того, глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес также заявил, что армия не признаёт спикера парламента Хуана Гуайдо президентом страны.

Как писал News.ru, 23 января оппозиционер объявил себя временным главой государства и принёс присягу. Вскоре после того как США признали его полномочия, действующий президент Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном и дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Помимо США кандидатуру Гуайдо признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор и Коста-Рика.


#ДиегоМарадона #николасмадуро
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